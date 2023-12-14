«Татспиртпром» продал пивоваренный завод «Белый Кремль»

АО «Татспиртпром» заключило сделку о продаже пивоваренного завода «Белый Кремль» холдингу «Объединенные пивоварни». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Руководством группы компаний „Татспиртпром“ принято решение сфокусироваться на развитии своего основного направления бизнеса», — отмечается в сообщении.

При этом в пресс-службе «Татспиртпрома» подчеркивают, что в наступающем 2024 году «будет продолжена реализация ключевых инвестиционных проектов, которые требуют отдельного внимания и усилий, чтобы поддержать лидирующие позиции на рынке крепкого алкоголя».

Кроме того, в компании замечают, что вхождение в состав холдинговой компании, которая является одним из лидеров российской пивоваренной отрасли, даст заводу «Белый Кремль» новые возможности для роста и развития и будет способствовать укреплению его позиций на рынке.

Upd. (9.08): «Белый Кремль», один из самых современных пивоваренных заводов в России, начал свою работу 8 августа 2018 года. Расположенное в Чистополе предприятие способно производить 150 млн литров пива в год.

Upd. (9.24): Согласно данным ЕГРЮЛ, 11 декабря, то есть за три дня до объявления о продаже, АО «Татспиртпром» увеличило уставной капитал ООО «Белый Кремль» на 1 млрд рублей. В результате уставной капитал пивоваренного завода превысил 3,3 млрд рублей.

Кроме того, незадолго до совершения сделки на предприятии сменился руководитель. Исполняющим обязанности директора с 1 декабря стал Виталий Гуменников. Он сменил на этом посту Ильдара Залакова, который возглавлял завод с 2020-го.

Компания «Объединенные пивоварни — холдинг», ранее — Heineken в России, работает на российском рынке с 2002 года. Ей принадлежит семь пивоварен, расположенных в Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Стерлитамаке и Хабаровске.

После начала специальной военной операции на Украине (СВО) компания перестала производить продукты под брендом Heineken. В августе 2023 года ее за один евро приобрела группа компаний «Арнест». Недавно, 5 декабря, было объявлено о полном ребрендинге.

Подробнее о заводе «Белый Кремль» можно прочитать в материале «Татар-информа» «Белый Кремль»: достойные результаты в пандемию и 1,5 млрд руб. в бюджет Татарстана.