Татпотребсоюз планирует внедрить «мобильный формат заготовок»

Татпотребсоюз в этом году планирует внедрить «мобильный формат заготовок». Для закупки продукции и сырья у хозяйств и населения представителей райпо обеспечат спецтранспортом. Об этом сообщил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов на собрании представителей потребительских обществ и кооперативов РТ.

«Для увеличения охвата личных подворий мы ставим перед собой задачу – внедрение мобильного формата заготовок, что позволит дойти до каждого подворья. В связи с этим планируется в этом году выделить 30 единиц специального транспорта, который будет обслуживать подворья по графику», – рассказал он.

Кроме того, по словам Шаймарданова, планируется развернуть работу «кустовых» заготовителей, которые будут объезжать соседние районы. «Это позволит нам решить проблему нехватки заготовителей, увеличить общий объем собираемого сырья и расширить географию его поступления. Существующие примеры успешной работы кустовых заготовителей, обслуживающих соседние районы, служат убедительным подтверждением жизнеспособности данной модели», – уточнил он.

Так, например, кооператив «Гаро» Кукморского района занимается закупками в Балтасинском, Атнинском, Арском, Сабинском, Тюлячинском, Высокогорском и Зеленодольском районах.

«Аналогичный опыт демонстрирует муслюмовский заготовитель, успешно работающий с пятью районами – Бугульминским, Актанышским, Мензелинским, Тукаевским и Елабужским. Эти примеры служат ориентиром для дальнейшего масштабирования нашей деятельности», – подчеркнул руководитель Татпотребсоюза.

Заготовительный оборот потребкооперативов республики за пять лет увеличился в полтора раза и за прошлый год составил 14,4 млрд рублей. С одного сельского подворья закуплено продукции на сумму более 47 тыс. рублей.

Самый большой объем закупок с одного двора обеспечили Бавлинский район – 73 тыс. рублей, Алексеевский – 59 тыс. рублей и Азнакаевский – 49 тыс. рублей.