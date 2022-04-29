«Татнефть» в первом квартале увеличила чистую прибыль втрое – до 120 млрд рублей

Компания «Татнефть» в первом квартале текущего года получила 120 млрд рублей чистой прибыли – это в 3,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании по российским стандартам бухгалтерского учета.

Выручка выросла в 1,6 раза – до 360,5 млрд рублей. В то же время себестоимость увеличилась только на 23,7%, до 195,2 млрд рублей. В результате валовая прибыль возросла в 2,6 раза – до 165,3 млрд рублей.

Прибыль от продаж компании составила 149,9 млрд рублей – в 2,9 раза больше по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» в январе-марте 2022 года добыла 7 млн тонн нефти – на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба предприятия.