Татнефть в первом квартале увеличила добычу нефти на 9,5%

Компания «Татнефть» в январе-марте 2022 года добыла 7 млн тонн нефти – на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба предприятия.

В том числе в марте в Татарстане было добыто 2,4 млн тонн (рост на 8,2%).

Сверхвязкой нефти получено с начала года 900,5 тыс. тонн (больше на 1,7%), однако в марте произошло снижение на 1,1% – до 308,1 тыс. тонн.

За пределами республики за первые три месяца было добыто 72,8 тыс. тонн (снижение на 2,2%), в том числе в марте – 24,3 тыс. тонн (меньше на 4,3%).

Суммарно группа «Татнефть» добыла в первом квартале 7,1 млн тонн (рост на 9,4%), в марте – 2,4 млн тонн (больше на 8%).