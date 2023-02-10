«Татнефть» увеличила добычу нефти в 2022 году на 4%, переработку – на 30%

«Татнефть» в 2022 году добыла 28,6 млн тонн нефти, сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой сессии Альметьевского района.

На комплексе «ТАНЕКО», входящем в группу, переработано 16,2 млн тонн нефти.

Ранее сообщалось, что в прошлом году «Татнефть» добыла 27,5 млн тонн нефти и переработала на «ТАНЕКО» 12,5 млн тонн нефти. Таким образом, по итогам 2022 года добыча компании выросла на 4%, переработка увеличилась на 30%.

Рустам Минниханов сообщил, что добыча нефти в целом в Татарстане составила 35,7 млн тонн. В 2021 году всеми нефтяными компаниями в республике было добыто 34,5 млн тонн, то есть показатель вырос на 3,5%.

В прошлом году было переработано 22 млн тонн нефти (с учетом «ТАИФ-НК»). По данным Татарстанстата, в 2021 году было переработано 20,1 млн тонн нефти. Таким образом, переработка в республике в прошлом году выросла на 9,5%.