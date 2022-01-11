«ТАНЕКО» в 2021 году нарастило переработку нефти на 10%

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» в 2021 году переработало 12,5 млн тонн нефти, что на 9,8% превышает показатель предыдущего года, сообщила пресс-служба «Татнефти».

В прошлом году комплекс произвел 12,95 млн тонн нефтепродуктов – это на 13,7% больше, чем годом ранее. Выпуск автобензинов вырос на 20,9% – до 1,5 млн тонн, дизельного топлива – в 1,7 раза, до 5,9 млн тонн.

Ранее сообщалось, что «ТАНЕКО» в 2022 году планирует переработать 16 млн тонн нефти, производство автобензинов вырастет до 1,8 млн тонн, дизельного топлива ­– до 7,5 млн тонн.