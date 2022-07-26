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Ру Тат
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Экономика
26 июля 2022  14:25
Эльвира Зайнулина

Нефтегазохимический комплекс Татарстана увеличил объемы производства на 3,6%

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Сегодня на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» подвели итоги работы предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана за первое полугодие этого года. Заседание проводит Президент РТ Рустам Минниханов

Согласно представленным данным, нефтегазохимический комплекс Татарстана нарастил объемы производства на 3,6%. Этого удалось добиться за счет роста добычи объемов нефти, выпуска нефтепродуктов и легковых шин. 

Отчисления в консолидированный бюджет Татарстана выросли в 1,7 раза, они достигли 66,9 млрд рублей. 

На заседании было отмечено, что цены на нефтепродукты на мировых рынках продолжают расти. При этом цены на нефтехимическую продукцию в апреле-мае этого года достигли пика, а затем стали снижаться до уровня второй половины 2021 года.

Предприятия Татарстана активно замещают импортные аналоги сырья, компонентов и оборудования. Компании расширяют ассортимент продукции. На фоне этого выросла закупка продукции АО «Химический завод им. Л. Я. Карпова», АО «КВАРТ» и АО «Казанский завод синтетического каучука». 

#Рустам Минниханов #нефтегазохимический комплекс РТ
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