Нефтегазохимический комплекс Татарстана увеличил объемы производства на 3,6%

Сегодня на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» подвели итоги работы предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана за первое полугодие этого года. Заседание проводит Президент РТ Рустам Минниханов.

Согласно представленным данным, нефтегазохимический комплекс Татарстана нарастил объемы производства на 3,6%. Этого удалось добиться за счет роста добычи объемов нефти, выпуска нефтепродуктов и легковых шин.

Отчисления в консолидированный бюджет Татарстана выросли в 1,7 раза, они достигли 66,9 млрд рублей.

На заседании было отмечено, что цены на нефтепродукты на мировых рынках продолжают расти. При этом цены на нефтехимическую продукцию в апреле-мае этого года достигли пика, а затем стали снижаться до уровня второй половины 2021 года.

Предприятия Татарстана активно замещают импортные аналоги сырья, компонентов и оборудования. Компании расширяют ассортимент продукции. На фоне этого выросла закупка продукции АО «Химический завод им. Л. Я. Карпова», АО «КВАРТ» и АО «Казанский завод синтетического каучука».