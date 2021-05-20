«Татнефть» построит бассейн в казанской школе №175 по поручению Минниханова

Компания «Татнефть» профинансирует строительство бассейна в казанской школе № 175, которая подверглась нападению. Такое поручение дал сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«В настоящее время институт „Татинвестгражданпроект“ ведет разработку эскизного проекта. В самое ближайшее время при финансовой поддержке компании „Татнефть“ начнется строительство», — заявила Галимова.

По ее словам, работы по сооружению бассейна, как и сам капитальный ремонт здания, планируют завершить к началу нового учебного года.