Минниханов поручил построить бассейн в казанской гимназии №175

Для того, чтобы полностью поменять восприятие учеников казанской гимназии №175, на которую было совершено нападение, во время капитального ремонта там могут построить бассейн. Такое получение дал Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

«Есть поручение Президента республики проработать вопрос возможности строительства бассейна в казанской школе №175. Вы знаете, что в данный момент там идут работы по капитальному ремонту, на протяжении всего лета школа будет полностью обновлена. Президентом поставлена задача полностью обновить внутреннее устройство школы, поменять где-то функционал, расположение каких-то кабинетов. Чтобы по ощущениям, визуально внутри она была не просто новая, но и по восприятию, функционалу она была шире», — сказала спикер.

Открытие школы после ремонта планируют к началу следующего учебного года, подчеркнула Галимова.

Она напомнила, что сегодня завершается сбор средств для пострадавших в трагедии в школе, уже собрано более 70 млн рублей. Эти средства пойдут на организацию летнего детского отдыха как для детей, так и учителей.

«На сбор откликнулись огромное количество людей. Пострадавшие поедут в санатории и лагеря, когда сами захотят, зависит от их желания», — заключила Галимова.