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«Татнефть» планирует вложить в производство терефталевой кислоты 109 млрд рублей
Агентство инвестиционного развития (АИР) РТ заключило инвестиционное соглашение с «Татнефтью».
Как сообщает пресс-служба АИР, стороны планируют реализовать инвестпроект «Развитие нефтехимического направления и биокомпонентов моторных топлив ТАНЕКО».
В рамках реализации проекта АИР и «Татнефть» хотят построить завод по производству терефталевой кислоты и биокомпонентов моторных топлив в Нижнекамском муниципальном районе Татарстана. На предприятии будут объекты общезаводского хозяйства, в том числе производство терефталевой кислоты с объектами общезаводского хозяйства, складское хозяйство и товарные парки.
Общий объем инвестиций в данный проект составляет 109,47 млрд рублей.
Терефталевая кислота используется для производства смол для полиэфирных покрытий для использования в составах общих покрытий для металлов, бытовой техники, автомобилей, промышленного обслуживания и рулонных покрытий. Основное применение терефталевой кислоты - сочетание гликоля в полиэфирных порошковых смолах для покрытия. Эта кислота также использовалась в ненасыщенных полиэфирах для пластиков, армированных стекловолокном.
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