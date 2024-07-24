«Татнефть» планирует вложить в производство терефталевой кислоты 109 млрд рублей

Агентство инвестиционного развития (АИР) РТ заключило инвестиционное соглашение с «Татнефтью».

Как сообщает пресс-служба АИР, стороны планируют реализовать инвестпроект «Развитие нефтехимического направления и биокомпонентов моторных топлив ТАНЕКО».

В рамках реализации проекта АИР и «Татнефть» хотят построить завод по производству терефталевой кислоты и биокомпонентов моторных топлив в Нижнекамском муниципальном районе Татарстана. На предприятии будут объекты общезаводского хозяйства, в том числе производство терефталевой кислоты с объектами общезаводского хозяйства, складское хозяйство и товарные парки.

Общий объем инвестиций в данный проект составляет 109,47 млрд рублей.

Терефталевая кислота используется для производства смол для полиэфирных покрытий для использования в составах общих покрытий для металлов, бытовой техники, автомобилей, промышленного обслуживания и рулонных покрытий. Основное применение терефталевой кислоты - сочетание гликоля в полиэфирных порошковых смолах для покрытия. Эта кислота также использовалась в ненасыщенных полиэфирах для пластиков, армированных стекловолокном.