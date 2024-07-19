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«Татнефть» может открыть филиал в Китае
У «Татнефти» может появиться филиал в Китае. Вопрос о его создании будет поднят на заседании совета директоров компании в пятницу, 26 июля, следует из повестки мероприятия, опубликованной в центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».
Кроме того, участники заседания обсудят итоги исполнения бюджета за первые шесть месяцев 2024 года и утвердят бюджет на август, затронут вопросы формирования системы взаимодействия со стартапами и реализацию программ по ЦУР 13.
Согласно отчету за 2023 год, у компании есть филиалы в Ливии и Туркменистане, а также представительства в Ираке, Казахстане и Узбекистане.
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