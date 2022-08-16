Татнефть планирует удвоить дивиденды за первое полугодие, начислив 76 млрд рублей

Совет директоров компании «Татнефть» рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 22 сентября начислить дивиденды в размере 32,7 рубля на акцию, говорится в сообщении предприятия.

В случае одобрения рекомендации, акционерам будет перечислено 76,1 млрд рублей.

За первое полугодие прошлого года компания начисляла 16,5 рубля на акцию или суммарно 38,4 млрд рублей. Таким образом, промежуточные дивиденды в этом году планируется увеличить в два раза.

Внеочередное собрание акционеров пройдет в заочной форме. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по данным на 28 августа, на получение дивидендов – 11 октября.

Ранее сообщалось, что Татнефть в январе-июне 2022 года получила чистую прибыль в размере 152,2 млрд рублей – вдвое больше, чем годом ранее. Выручка выросла на 42,4% – до 710,7 млрд рублей.