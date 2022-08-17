«Татнефть» модернизирует криогенную установку на Миннибаевском ГПЗ в 2024 году

Завершить реконструкцию криогенной установки на Миннибаевском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) «Татнефти» планируется в 4 квартале 2024 года, сообщила пресс-служба компании.

После модернизации производительность установки вырастет с 54 тыс. до 64 тыс. куб. метров в час сухого отбензиненного газа. Также будет построен блок выделения газообразного гелия в объеме 504 тыс. куб. метров в год. Производство гелия существовало на МГПЗ несколько десятилетий назад – сейчас его планируется возобновить.

Кроме того, предполагается создать производство сжиженного природного газа в объеме 10,3 тыс. тонн в год.

Ранее сообщалось, что Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции криогенной установки на МГПЗ. Модернизацию планируется провести через 10 лет после создания установки, так как вырос объем попутного нефтяного газа, поступающего на предприятие.