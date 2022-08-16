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Ру Тат
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Экономика
16 августа 2022  18:34

На Миннибаевском ГПЗ будут производить СПГ и гелий

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Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции криогенной установки на Миннибаевском газоперерабатывающем заводе «Татнефти», сообщила пресс-служба ведомства.

Модернизацию планируется провести через 10 лет после создания установки, так как вырос объем попутного нефтяного газа, поступающего на предприятие.

После реконструкции планируется выпускать новые продукты – сжиженный природный газ (СПГ) и газообразный гелий.

Ранее сообщалось, что модернизация установки позволит отбирать гелий, метан, которые выбрасываются в атмосферу – эти компоненты будут вовлекаться в производство. Работу «Татнефть» планировала завершить в 2023 году.

#татнефть
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