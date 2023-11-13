«Татнефть» и «Могилевхимволокно» создадут в Беларуси совместное предприятие за $250 млн

«Татнефть» и «Могилевхимволокно» создадут в Белоруссии совместное предприятие по производству полиэфирной продукции на базе терефталевой кислоты. Проект оценивается в 250 миллионов долларов. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

Посол отметил, что проект является «номером один» в совместных кооперационных проектах Беларуси и Татарстана. «Проект на потенциальные 250 миллионов долларов по производству в Беларуси полиэфирной продукции на базе терефталевой кислоты. Сейчас заканчивается строительство этого завода в Татарстане. Сырье из Татарстана как полуфабрикат будет поставляться к нам в республику, у нас же будет производиться финишная полиэфирная продукция», – рассказал Крутой. По его словам, проект находится на личном контроле у Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Дмитрий Крутой также сообщил, что международные санкции «самым позитивным образом» повлияли на сотрудничество Татарстана и Белоруссии. «У нас увеличились объемы поставок нефтехимической продукции. Традиционно в нашем импорте первые позиции занимают все виды полимеров, стирол полиэфиры и так далее», – сказал посол.

Он отметил, что в настоящее время Татарстан входит в топ-7 важнейших российских регионов для Республики Беларусь по товарообороту и инвестиционному сотрудничеству. «Мы достигли знаковой цифры. Товарооборот перевалил отметку в один миллиард долларов», – сообщил Крутой.

Подробнее о приоритетных направлениях сотрудничества Белоруссии и Татарстана читайте в материале «Татар-информа» Авиастроение, нефтехимия и транспорт: посол Беларуси в РФ о новых проектах с Татарстаном.