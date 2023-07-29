«Татнефть» готова рассмотреть поставки нефтехимии и дизтоплива в страны Африки

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«Татнефть» готова рассматривать проекты по добыче нефти и газа с африканскими странами, а также поставки туда нефтехимического сырья и дизельного топлива. Об этом на полях саммита «Россия — Африка» сказал заместитель гендиректора компании по стратегическому развитию Нурислам Сюбаев.

«Как нефтяная компания, мы готовы рассматривать проекты в области нефтегазодобычи, поставки нефтехимического сырья, дизельного топлива», — цитирует Сюбаева ТАСС.

Собеседник отметил, что африканские страны нуждаются в развитии нефтепереработки и испытывают дефицит моторных топлив. «Татнефть» готова предоставить свои технологии, опыт в строительстве современных нефтеперерабатывающих заводов и весь спектр инжиниринговых услуг по возведению НПЗ в любой точке мира.

Второй в истории саммит и экономический форум «Россия — Африка» прошел в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. В этом году в Россию прибыли представители 17 африканских стран. В форуме также принимала участие татарстанская делегация во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.