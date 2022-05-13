«Татнефть» докупила у ТАГРАСа еще одну нефтесервисную компанию

Компания «Татнефть» стала единственным владельцем компании «ТАГРАС-Химсервис», следует из базы данных информационного ресурса «СПАРК».

Компания стала обладателем 100% долей компании 12 мая. Ранее предприятие входило в холдинг «ТАГРАС», находилось в дивизионе «Таграс-Ремсервис», который производит текущий и капитальный ремонт скважин, ведет работы по повышению нефтеотдачи, в том числе за счет гидроразрыва пластов.

В конце апреля «Татнефть» приобрела еще семь нефтесервисных компаний, ранее принадлежавших холдингу «ТАГРАС». «Татнефть» купила доли в компаниях УК «Татбурнефть», «КРС-Сервис», «Мехсервис-НПО», «НКТ-Сервис», «ТМС-Логистика», УК «Татспецтранспорт», а также «Татинтек».

«Приобретение дополнительных активов связано в первую очередь с тем, что "Татнефть" развивается, расширяет свою деятельность. Мы хотим предоставлять качественные услуги», – поясняли «Татар-информу» в «Татнефти».

При этом в компании отмечали, что внешние факторы, среди которых рыночная волатильность, ограничения ОПЕК+, дорогие ставки по кредитам, ограничили возможности нефтяного сервиса в техническом перевооружении и высокотехнологичном развитии.

«Понимая насколько высоки возможности сервисных компаний республики, мы решили приобрести татарстанские предприятия. Собственный сервис позволит реализовать наш потенциал в бурении, освоении скважин, повысит эффективность геолого-технологических, проектно-инжиниринговых и других работ в области нефтедобычи и разработки нефтяных месторождений», – подчеркнули в пресс-службе.

Крупнейшим владельцем ООО «Таграс-Холдинг» – управляющей компании холдинга «ТАГРАС», является компания «Олимп Ю», которой владеет бывший генеральный директор «Татнефти» Шафагат Тахаутдинов.