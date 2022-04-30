«Татнефть» выкупила у ТАГРАСа «Татбурнефть» и еще 6 компаний

«Татнефть» стала единственным владельцем ряда нефтесервисных компаний, ранее принадлежавших холдингу ТАГРАС, следует из данных информационного ресурса «СПАРК».

«Татнефть» купила доли в компаниях УК «Татбурнефть», «КРС-Сервис», «Мехсервис-НПО», «НКТ-Сервис», «ТМС-Логистика», УК «Татспецтранспорт», а также «Татинтек».

«Приобретение дополнительных активов связано в первую очередь с тем, что «Татнефть» развивается, расширяет свою деятельность. Мы хотим предоставлять качественные услуги», - пояснили «Татар-информу» в компании.

При этом в «Татнефти» отметили, что внешние факторы, среди которых рыночная волатильность, ограничения ОПЕК+, дорогие ставки по кредитам, ограничили возможности нефтяного сервиса в техническом перевооружении и высокотехнологичном развитии.

«Понимая, насколько высоки возможности сервисных компаний республики, мы решили приобрести татарстанские предприятия. Собственный сервис позволит реализовать наш потенциал в бурении, освоении скважин, повысит эффективность геолого-технологических, проектно-инжиниринговых и других работ в области нефтедобычи и разработки нефтяных месторождений», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее ФАС одобрила приобретение «Татнефтью» пула нефтесервисных компаний у ТАГРАСа.

«Татбурнефть» – крупнейшая в Татарстане буровая компания, обладающая опытом строительства скважин любой категории сложности, в том числе многозабойных, с горизонтальным стволом, парных горизонтальных скважин на месторождениях сверхвязкой нефти (битумов). Компания имеет опыт работы в Татарстане, Пермском крае, Удмуртии, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

На сайте «Татнефти» говорится, что «Татбурнефть» до 2008 года входила в состав компании, однако затем в ходе ряда реорганизаций вошла в холдинг ТАГРАС.

«МехСервис-НПО» занимается ремонтом и обслуживанием нефтепромыслового оборудования, «НКТ-Сервис» – комплексной диагностикой, ремонтом и тестированием глубинно-насосного оборудования, «ТМС-Логистика» – учетом имущества и складской логистикой.

«КРС-Сервис» входил в дивизион «Таграс-Ремсервис», который производит текущий и капитальный ремонт скважин, ведет работы по повышению нефтеотдачи, в том числе за счет гидроразрыва пластов.

«Татинтек» - IT-компания, которая занимается промышленной автоматизацией, обеспечением объектов связью, телекоммуникациями.

Крупнейшим владельцем ООО "Таграс-Холдинг" – управляющей компании холдинга ТАГРАС, является компания «Олимп Ю», которой владеет бывший генеральный директор «Татнефти» Шафагат Тахаутдинов.

В июле прошлого года «Татнефть» уже приобрела у «ТНГ-Групп», входящей в ТАГРАС, нефтесервисное предприятие ООО "ТНГ-АлГИС".