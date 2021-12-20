Татнефть будет перерабатывать тяжелые нефтеостатки вместе с пластиком

Установку гидроконверсии тяжелых нефтяных остатков планируется ввести в эксплуатацию на ТАНЕКО в феврале 2022 года, следует из материалов предприятия.

«Завершаем строительно-монтажные работы на установке гидроконверсии, начали уже пусконаладочные работы. Это нам позволит отработать технологию переработки тяжелого нефтяного сырья и в том числе там планируется перерабатывать пластики как вторичное сырье. То есть это будет полный цикл переработки отходов. Таким образом мы приходим к циркулярной экономике», - сообщил журналистам генеральный директор ТАНЕКО Илшат Салахов.

По его словам, пластиковые отходы в виде жидкой массы будут подаваться на установку вместе с гудроном, чтобы на выходе получить газы, бензиновые и дизельные фракции, которые будут вовлечены в переработку и получены те же пластики.

«Таким образом, круг замыкается и мы получаем циркулярную экономику, о которой так много говорится, а мы ее фактически реализуем», – отметил Салахов.

Ранее сообщалось, что институт им.Топчиева совместно с «Татнефтью», создал технологию практически полной переработки тяжелых нефтяных остатков. На ТАНЕКО строится опытно-промышленная установка гидроконверсии мощностью 50 тыс. тонн в год.