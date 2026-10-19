«Татмедиа» выразило соболезнования в связи со смертью Ильдуса Шагиева

Фото: АО «Татмедиа»

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» выразило глубокие соболезнования родным, близким и коллегам руководителя редакции «Мензеля-информ» Ильдуса Шагиева в связи с его кончиной.

«Его уход – тяжелая потеря для всего журналистского сообщества», – говорится в соболезновании, подписанном руководителем Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдаром Салимгараевым.

В 2007 году Ильдус Шагиев возглавил филиал АО «Татмедиа» «Мензеля-информ».

«Он был не просто руководителем, а настоящим лидером, который умел вдохновлять коллектив, задавать высокую планку и вести команду за собой. Был профессионалом в своем деле, пользовался большим авторитетом у коллег. Сослуживцы отмечают его прекрасные деловые и человеческие качества. Позитивное настроение Ильдуса Шагиева и внимание к людям создавали атмосферу доверия, взаимной поддержки», – отмечается в соболезновании.

«Светлая память об Ильдусе Ильязовиче всегда будет жить в наших сердцах», – говорится в сообщении.