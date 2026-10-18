Скончался татарстанский журналист Ильдус Шагиев

Фото: АО «Татмедиа»

На 65-м году жизни скончался руководитель редакции филиала АО «Татмедиа» – издания «Мензеля-информ» Ильдус Шагиев. Об этом сообщает пресс-служба медиахолдинга.

В медиакомпании отметили, что руководство и коллектив акционерного общества с глубокой скорбью восприняли эту новость. Шагиев много лет трудился журналистом, став для многих коллег примером беззаветного служения профессии. Он проявил себя как первоклассный руководитель и активный общественник, всегда был увлечен своим делом и развитием родной редакции, внося значительный вклад в развитие татарстанских СМИ.

«Уход Ильдуса Шагиева – это невосполнимая утрата для всего коллектива „Татмедиа“. Мы потеряли талантливого лидера, мудрого наставника и искреннего человека», – подчеркнули в медиахолдинге и выразили глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам Ильдуса Шагиева.

«О месте и дате прощания будет сообщено дополнительно», – уточнили в компании.