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Происшествия
7 октября 2022  10:33
Полина Шевчук

«Татмедиа» обеспечит мобилизованных газетами и журналами

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«Татмедиа» обеспечит мобилизованных газетами и журналами

Мобилизованным татарстанцам, которые размещены на территории Казанского танкового училища, будут привозить периодические печатные издания – газеты и журналы. В частности, «Российскую газету», «Красную звезду», «Уральские военные вести», а также татарстанскую прессу.

Привозить свежие выпуски будут еженедельно.

Первую партию печатных изданий уже получили бойцы, которые проходят подготовку для отправки в зону СВО. Военнослужащим привезли порядка 300 экземпляров журналов «Казань», «Идель», «Чаян» и «Татарстан», а также газету «Казанские ведомости».

Ранее «Татар-информ» сообщало», что в Казани на пунктах для мобилизованных организовано халяльное питание, которое осуществляется казанским кафе «Мадина food» при материальной поддержке неравнодушных мусульман.
 

#газеты и журналы #мобилизация
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