В Казани для мобилизованных организовано халяльное питание

Фото: ДУМ РТ

В Казани в пунктах сбора для мобилизованных в Международном выставочном центре «Казань Экспо», в танковом училище и танковом полигоне организовано халяльное питание, сообщает ДУМ РТ.



Обеспечение халяльным горячим питанием мобилизованных осуществляется казанским кафе «Мадина food» при материальной поддержке неравнодушных мусульман. Блюда ежедневно поставляются учреждением питания по их себестоимости. Ожидается, что в скором времени к инициативе присоединятся также кафе «Аль-Бухари» и «Азу».



Питание мобилизованных обходится в 5 тыс. рублей в день. Халяльные обеды также предоставляются мусульманам, посещающим комнаты для намаза в пунктах сбора мобилизованных, говорится в сообщении.