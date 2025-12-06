«Думаю, скоро будут новые имена»: в Альметьевске работает лаборатория современной пьесы

Стали известны участники финального, третьего этапа лаборатории современной драматургии, проходящей в нефтяной столице Татарстана. Члены жюри должны были выбрать топ-5 пьес, но приняли несколько иное решение. О промежуточных итогах работы лаборатории – в материале «Татар-информа».





Фото: предоставлено пресс-службой Союза писателей и Альметьевского театра

Победитель определится в феврале

«Нашей изначальной целью было открыть новые имена в драматургии. Однако получилось так, что семинаристы имеют опыт разного уровня, – отметила Фарида Исмагилова, член жюри, директор Альметьевского татарского драмтеатра. – Есть авторы, чьи пьесы уже ставились в театрах, есть те, кто побеждал в конкурсах, в то же время некоторые попробовали написать пьесу впервые. Поэтому мы пришли к следующему решению. Конечно, как и планировали, мы определили пять пьес и их авторов – выделяем их звездочкой и просим режиссеров обратить на них особое внимание. Но театрам для подготовки эскизов предложим произведения всех восьми авторов».

Таким образом, в финал лаборатории прошли:

Артур Ибрагимов, «Төнге кояш яктысында»* («В свете ночного солнца»)

Юлия Исмагилова, «Зеленая шапка»*

Айдар Ризванов, «Подключение к жизни»*

Равиль Сабыр, «Соңгы Маһиҗан»* («Последний Махижан»)

Резеда Хаертдинова, «Юшкын»* («Накипь»)

Лилия Гибадуллина, «Бәгырем» («Душенька»)

Айдар Нуриев, «Балам» («Дитя мое»)

Лилия Шакирова, «Драгоценная»

Кто станет победителем, станет известно в феврале 2026 года, когда жюри ознакомится с эскизами, подготовленными по пьесам семинаристов.

Напомним, организаторами обучения выступили Альметьевский татарский драмтеатр, Союз писателей Татарстана, Центр современной драматургии и режиссуры Башкортостана, благотворительный фонд «Татнефть». В январе этого года состоялся первый тур в формате семинара-интенсива под названием «Как написать пьесу за три дня». Он прошел в рамках культурного проекта «Әдәби атнакич» («Литературный четверг»), проводимого Альметьевским отделением СП РТ совместно с программой «Рухият» БФ «Татнефть».

На призыв организаторов откликнулись 14 человек из Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска, Нижнекамска, Набережных Челнов в возрасте от 19 до 56 лет. Среди них были студенты университета «Высшая школы нефти», журналисты, инженеры предприятий нефтяной промышленности, актрисы Альметьевского татарского драмтеатра и театральной площадки «Аулак».

Фото: предоставлено пресс-службой Союза писателей и Альметьевского театра

В первом туре семинаристы в течение трех дней интенсивно работали над идеей, темой, сюжетом, героями, жанром и в целом конструкцией будущей пьесы по авторской методике Зиннура Сулейманова. Затем им было предоставлено время для написания диалогов по придуманной ими конструкции сценического произведения.

Ознакомившись с текстами семинаристов, организаторы приняли решение, что 10 авторов достойны пройти во второй тур и продолжить работу по созданию пьесы. Работа лаборатории возобновилась 16-17 августа, когда в Альметьевске провели свои мастер-классы именитые эксперты в сфере театрального искусства – театровед Павел Руднев, писатель и сценарист, автор более 100 постановок в театрах России и за рубежом Родион Белецкий (Москва) и режиссер, драматург, сценограф, преподаватель биомеханики Мейерхольда Искандер Сакаев (Санкт-Петербург).

До 10 ноября начинающие драматурги снова поработали над улучшением своих пьес, и вот, наконец, авторитетное жюри определило авторов, достойных пройти в финал.

Зиннур Сулейманов: «Меня радует, что у авторов, для которых это первый опыт написания пьесы, получается вполне себе ничего, даже хорошо» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Зиннур Сулейманов, председатель жюри, автор проекта, режиссер:

– Несмотря на то что мы пока лишь на промежуточном этапе, еще предстоит провести третий тур, финал, я сегодня могу сказать, что основные мои ожидания от этого мероприятия уже оправдались. Нашей самой главной задачей было открыть имена новых драматургов, привлечь к творчеству, написанию пьес тех, кто до этого не имел отношения к театральному искусству. Научить их самому основному, азам, чтобы строили сначала конструкцию пьесы, а не начинали с сюжета и диалогов. Ведь сначала нужно ответить себе на вопрос: «Зачем я хочу написать эту вещь?», определиться с основной идеей произведения, и только после этого определяются и жанр, и сюжет, и все остальное. И отрадно, что семинаристы это поняли.

Меня радует, что у авторов, для которых это первый опыт написания пьесы, получается вполне себе ничего, даже хорошо. Это достойные сценические произведения, в которых все действия продуманы. Я считаю, это уже большая победа. И дальше в своем творчестве, я надеюсь, они будут только совершенствоваться. А если мы после третьего этапа получим какие-то постановки на сцене, будет вообще великолепно!

В этом и состояла наша задача – чтобы новые современные авторы посредством театра смогли донести до зрителей актуальные проблемы, основные тенденции текущего момента. Иначе театры будут вынуждены обращаться только к классическим текстам, которые уже много раз ставились и будут ставиться. Это само по себе неплохо, но для того, чтобы сохранить национальный театр, нам нужны современные профессиональные драматурги. И, как мне кажется, мы достигнем этой цели.

Конечно, один проведенный семинар не решит всех проблем, обучение драматургов должно носить системный характер. И должны быть разные уровни: для начинающих, затем для тех, кто уже поставил в театрах пару пьес, да и опытным не помешало бы, скажем так, повысить квалификацию. Ведь, как известно, знания лишними не бывают.

Фарида Исмагилова: «Мы проделали очень большую, хорошую, а самое главное – нужную работу! И эта мысль крепнет во мне с каждым днем» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Фарида Исмагилова, член жюри, директор Альметьевского татарского драмтеатра:

– Признаюсь, когда мы начинали эту работу, мои ожидания были невелики. Но после проведения первого тура, второго, и вот теперь, когда жюри определило финалистов, мои надежды постепенно росли, и сегодня я говорю: «Мы проделали очень большую, хорошую, а самое главное – нужную работу!» И эта мысль крепнет во мне с каждым днем. Думаю, в ближайшее время мы откроем новые имена в татарской драматургии. Например, я совершенно не знала ни Айдара Нуриева, ни Айдара Ризванова, даже имен их не слышала, а их произведения члены жюри читали с изумлением. Так что можно сказать, что мой первоначальный скептицизм перерос в большие надежды.

Гелюся Батталова: «Есть пьесы, написанные очень красивым языком. Конечно, часто говорят, что диалоги не первичны, но в татарском театре диалоги тоже играют очень важную роль» Фото: предоставлено пресс-службой Союза писателей и Альметьевского театра

Гелюся Батталова, руководитель секции драматургии Союза писателей РТ, замдиректора по маркетингу Атнинского татарского драмтеатра им. Габдуллы Тукая:

– Я ожидала, что качество работ будем намного слабее, поскольку среди участников семинара были и те, кто впервые попробовал написать пьесу. А когда начала читать, поняла, что ни про одну из пьес нельзя сказать, что это просто рассказ или публицистика и ее можно убрать в сторону. Все имеют право называться пьесами. Видно, как авторы впитывали в себя знания, переданные наставниками в ходе семинара, использовали их при работе над текстом. Я порадовалась, открыв для себя новых авторов, имена которых никогда раньше не слышала. Поэтому хочу сказать, что результат оказался намного лучше, чем я ожидала.

Что касается того, что в финал прошли все восемь пьес, то в работах, не вошедших в пятерку, тоже есть интересные находки, свои изюминки. Или оригинальный сюжет, или сильная идея. Поэтому не хотелось бы, чтобы эти пьесы остались совсем без внимания. Возможно, благодаря новому, особому взгляду режиссера, игре артистов на сцене они откроются с другой стороны. Потому мы и решили дать им шанс в надежде на то, что сценическое произведение получится более совершенным, чем то, что пока написано на бумаге.

Есть пьесы, написанные очень красивым языком. Конечно, часто говорят, что диалоги не первичны, но в татарском театре диалоги тоже играют очень важную роль. За что мы любим Туфана Миннуллина? За острый, шутливый язык, мастерское построение диалогов персонажей, через которые он передает нашу национальную самобытность. Для меня очень ценно, что в некоторых пьесах семинаристов есть мастерски написанные диалоги. Ведь мы часто говорим о том, что татарский язык используется все меньше и меньше, и острый и в то же время юморной язык в пьесах – одна из самых важных вещей для меня.

Также порадовалась тому, что авторы поднимают современные проблемы. Например, есть уже готовые пьесы для ТЮЗов, современные произведения, которые могут быть интересны сегодняшней молодежи. Мне также очень понравилось то, что некоторые авторы посмотрели на актуальные проблемы с неожиданного ракурса и даже с иронией. Мы уже давно привыкли к ударам в лоб и в какой-то степени устали от них, а вот если проблема обсуждается с юмором, даже с самоиронией, с использованием аллегорий, это, безусловно, радует. Приятно, что авторы – образованные люди с широким кругозором. У меня осталась крепкая надежда, что мы увидим спектакли по этим пьесам на больших сценах.

Нельзя не отметить, что организаторы этого семинара проделали огромную работу. Возможно, они еще сами не понимают, насколько она своевременна и важна. Наверное, поймут только в будущем. Потому что эти новые авторы сегодня только в начале пути, только учатся писать и, написав пьесу в ходе семинара, получили пока только первый опыт. И хочется верить, что в будущем их ждет большой творческий путь.

Резеда Шамсуллина