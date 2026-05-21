«Таткоин» планируют запустить уже в 2026 году – крипторынок ждет новое регулирование

В Казани стартовал VIII Криптофорум. Сегодня участники обсудили законопроект о цифровых валютах, готовящийся ко второму чтению в Госдуме. Также было заявлено, что Татарстан рассчитывает стать пилотным регионом для создания специальных энергозон для майнинга и продвигает проект «Таткоин» как инструмент привлечения иностранных инвестиций.





В ИТ-парке им. Б. Рамеева в дни Криптофорума работает специализированная выставка

Новое направление форума – «Закон и порядок»

В ИТ-парке им. Б. Рамеева в дни Криптофорума работает специализированная выставка с участием компаний из Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана. На площадке представлены криптокошельки, майнинговые компании и банковские сервисы, а внимание гостей привлекает робот Володя у одного из стендов. Ожидается, что за два дня форум посетят около 3 тыс. человек.

Главной темой самого форума стал «Закон и порядок». По словам министра цифрового развития Татарстана Ильи Начвина, республика готова стать площадкой для обсуждения регулирования криптовалют, майнинга, блокчейн-технологий и трансграничных платежей.

«Мы все помним: первый форум – 2022 год, когда никакого регулирования у нас в данном направлении не было. Вот этими маленькими шажками, такими встречами, такими форумами мы все больше и больше с каждым этапом приносим пользу на благо нашей страны в части регулирования», – сказал он.

Тема «Закон и порядок» выбрана не случайно. Сфера криптомайнинга развивается не так давно, но семимильными шагами, до недавнего времени обгоняя законодательство. Тему приурочили к законопроекту о комплексном регулировании оборота цифровых валют, который уже принят в первом чтении.

«В ближайшее время законопроект будет рассмотрен на площадке Государственной Думы во втором чтении, и ожидаем его принятия в ближайшие месяцы. Это позволит сформировать комплексную инфраструктуру по выпуску и обороту цифровых инструментов на территории Российской Федерации. Мы считаем, что панельные обсуждения и мероприятия этого форума позволят сформулировать дополнительные предложения, которые мы сможем учесть при дальнейшем правоприменении законопроекта», – рассказал директор Департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев.

По его словам, рынок наконец получит определенность относительно того, что можно делать, а что нельзя. Проект станет хорошим фундаментом для регулировки работы с криптоинвестициями.

«Криптоиндустрия очень молодая, она как подросток – очень быстро меняется. Неделю назад этот подросток выглядел совсем иначе, а сейчас у него сломался голос, он возмужал. И от этого очень быстро меняется криптоклимат, настроение участников рынка», – ответил на вопрос «Татар-информа» основатель криптополигона Татарстана Яков Тенилин. Он добавил, что законопроект призван стабилизировать эти настроения.

Рост рынка повышает риски

Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) переходит к этапу институционального развития, где ключевую роль играют правовое регулирование, ответственность, защита инвесторов и связь с реальным сектором экономики. Об этом заявил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

По данным Банка России, в 2025 году через цифровые финансовые активы было привлечено 1,7 трлн рублей. За последние четыре года общий объем привлеченных средств превысил 2,3 трлн рублей. При этом объем ЦФА в обращении к началу января 2026 года достиг почти 700 млрд рублей — это на 150% больше, чем годом ранее.

Однако Минниханов обратил внимание и на риски – «сам по себе рост не означает зрелость». В четвертом квартале 2025 года 62% размещений активов приходилось на сверхкороткие инструменты сроком до одного месяца. Количество зарегистрированных пользователей платформ достигло 757 тыс., но активных из них было всего 84 тыс. Также зарегистрированы первые случаи несвоевременного исполнения обязательств по отдельным выпускам цифровых активов.

«Цифровой актив должен быть обеспечен не только технологией, но и качественным раскрытием информации, оценкой рисков и понятной процедурой защиты инвестора. Именно в связи с этим «Закон и порядок» приобретают практический смысл», – подчеркнул президент Академии.

Отдельно он остановился на теме исламских финансов. Мировой рынок исламских финансов уже достиг около 6 трлн долларов. Прогнозы указывает на рост до почти 10 трлн долларов к 2029 году.

«Татарстан исторически выступает мостом между Россией и исламским миром, между технологической модернизацией и уважением традиций. Нам нужно сформировать такую модель цифровых финансов, в которой инвестор понимает свои права, бизнес получает новый источник капитала, государство видит прозрачную инфраструктуру, а реальная экономика получает развитие», – добавил он.

Казань, по его словам, может предложить свою формулу: законность, технологичность, связь с реальным активом и доверие.

Татарстан может стать пилотной площадкой для энергозон

Татарстан – энергодефицитный регион, но при этом входит в топ-3 по майнингу в России. Как объяснил министр цифрового развития Илья Начвин, секрет в том, что майнеры не сидят на «общей розетке», а забирают излишки энергии у промышленных предприятий с собственной генерацией.

«Предприятия строятся на газотурбинах. Вопрос сейчас – куда девать тепло. Пока тепло уходит в воздух, хотя его тоже можно пускать в дело, чтобы цена снижалась», – отметил Начвин.

Тенилин объяснил механизм подробнее. У завода есть своя газогенераторная установка. Производство работает не круглосуточно, но генератор остановить нельзя. Ночью, когда станки не работают, майнеры забирают неиспользуемую энергию и платят заводу по тарифу ниже, чем у операторов.

«Тем самым майнеры не забирают у людей электричество, как некоторым кажется. Они помогают промышленным предприятиям повышать рентабельность. А так как в Татарстане промышленных предприятий много, это один из самых индустриальных регионов России, здесь майнинг и развивается», – рассказал Тенилин, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Напомним, что параллельно на федеральном уровне обсуждают создание специальных энергетических зон для развития нейросетей. В них планируется ввести особый режим энергоснабжения для размещения центров обработки данных (ЦОД). Инициатива попадет сразу в два интереса Татарстана – развитие ИИ и решение проблемы дефицита электроэнергии.

«Татарстан – очень хорошая площадка для этого, и, само собой, мы бы хотели в этом направлении двигаться, выступать как пилотная площадка. Сейчас мы работаем в этом направлении, чтобы войти в проект. У нас все необходимые энергоресурсы для этого есть. Татарстан – промышленная зона, и мы в этом плане должны стать пилотной площадкой», – ответил на вопрос «Татар-информа» Начвин.

Степень готовности «Таткоина» высокая

Отдельная будущая гордость Татарстана – «Таткоин», создание которого анонсировали в 2025 году. Это цифровой актив для привлечения иностранных инвестиций в проекты Татарстана – токенизированные цифровые финансовые активы.

«Стадия готовности довольно высокая. Проект прошел юридическую экспертизу и экономическую экспертизу в Министерстве экономики. Разработан прототип технического решения, который сейчас дорабатывается», – сообщил Тенилин, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Сейчас прорабатывается вопрос создания зарубежной инфраструктуры, а также определяется оператор проекта в Татарстане.

По оптимистичному сценарию запуск «Таткоина» может состояться уже в 2026 году. Однако сроки будут зависеть от создания иностранной инфраструктуры и получения необходимых лицензий.