Историк Искандер Измайлов: военное искусство татар – ключ к пониманию истории России

На презентации в Казани своей новой книги «Дела войны» известный историк Искандер Измайлов заявил, что военное искусство татарских государств – не «некрасивая» страница прошлого, а ключ к пониманию истории России. Его монография впервые комплексно исследует военное дело Поволжья от Волжской Булгарии до Казанского ханства.

Книга Искандера Измайлова «Дела войны» – это первое комплексное исследование военного дела средневековых государств Поволжья с X по XVI век. Она подробно рассматривает вооружение, организацию и тактику армий Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства, доказывая, что их военное искусство было важной частью не только местной, но и общероссийской истории.

Он опроверг устоявшийся стереотип о второстепенности этой темы, назвав ее ключевой для общей истории страны. «Без понимания этого (военного искусства средневековых татарских государств – прим. Т-и) нельзя понять, как возникала Россия», – выразил уверенность ученый.

Особый акцент Измайлов сделал на роли татар в армии Московского государства. «Они выполняли такую важную роль, как нападения на коммуникации, действия в тылу врага, застрельщики боя, разведка и так далее, то есть это был такой спецназ московских войск», – описал он свое понимание функций служилых татар на поле брани.

По его мнению, такое уподобление наглядно демонстрирует, что наследие военных традиций Золотой Орды и Казанского ханства не исчезло, а органично влилось в военную машину молодой России.

Автор также жестко раскритиковал советский подход к исследованию милитарной тематики. «Ложно понятая борьба за мир вообще не предполагала изучения военного прошлого. Считалось, что это кровавая страница, которая не красит историю», – изложил он свое понимание позднесоветской научной парадигмы.

Историк добавил, что это привело к огромному пробелу, который сейчас, в эпоху возрождения исторической памяти, необходимо заполнить.

Измайлов уверен, что сегодня его работа обретает особую актуальность. «Военная история властно вторгается в нашу жизнь. И чтобы поднять уровень патриотизма, нам нужны в том числе и такие средства, как изучение военного прошлого», – подчеркнул он, связав научное знание с вопросами современной идентичности и воспитания.