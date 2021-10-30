Татинвестгражданпроект проведет оценку состояния дома после взрыва в Набережных Челнах

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Компания «Татинвестгражданпроект» оценит состояние жилого дома 48/20 в Набережных Челнах после взрыва бытового газа. Об этом на выездном совещании рассказал мэр Челнов Наиль Магдеев.

«Взрыв был большой силы, много разрушений и очень много принесено ущерба имуществу граждан. Татинвестгражданпроект — компания, которая занимается проектированием, даст оценку технического состояния здания, после этого будет принято решение по подъезду. Речь идет о дальнейшей безопасности людей, поэтому нужно, чтобы никаких сомнений, что что-то не так, не осталось», — отметил Наиль Магдеев.

Мэр подчеркнул, что объем работ предстоит очень большой и по времени, и по технологии. «Осознаешь тогда, когда сам посмотришь. Скрупулезно, детально необходимо все эти работы проводить. В каждой конкретной ситуации людям будет оказана финансовая, моральная и материальная помощь», – заверил он.

Взрыв дома стал общей бедой, добавил Магдеев. «Она пришла неожиданно, не по вине граждан и не по нашей вине. Искать виноватых – время только терять. Учитывая, что сегодня уже почти ноябрь, а впереди зима, холод и отрицательные температуры, необходимо быстро проводить строительные работы», – заявил градоначальник.

На сегодняшний день осуществляется вывоз личного имущества жителей 11-го подъезда в места временного хранения. «Расходы идут за счет исполкома. Муниципальная полиция охраняет территорию дома круглосуточно», – рассказала в своем Instagram пресс-секретарь мэрии Челнов Римма Мухаметзянова.

По ее словам, проживающие в 10-м подъезде, за исключением жильцов трех квартир, уже вернулись домой. 11-й подъезд пока недоступен для проживания, по 12-му ожидается заключение. На данный момент в гостинице проживают 40 горожан, пострадавших при взрыве дома.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на помощь пострадавшим при взрыве в челнинской пятиэтажке собрано 700 тыс. рублей.