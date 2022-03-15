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Ру Тат
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Общество
15 марта 2022  10:22

«Татинвестгражданпроект» поддержал флешмоб в поддержку российских военных на Украине

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Проектный институт «Татинвестгражданпроект» стал участником акции в поддержку российской специальной военной операции на Украине. На здании, расположенном в Казани, ночью появилась буква Z.

Этот символ наряду с буквой V наносится на военную технику, участвующую в спецоперации. О его значении ранее рассказало Минобороны России.

«ГУП „Татинвестгражданпроект“ выражает солидарность с братскими народами, с которым мы крепко связаны исторически и культурно. Мы выражаем готовность оказать всю необходимую гуманитарную, техническую помощь и поддержку», — отметили в институте.

«Татинвестгражданпроект» нацелен на развитие технологий проектирования для социально значимых объектов РТ в различных сферах, в том числе образовании, медицине, культуре и других.

#спецоперация на Украине
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