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Общество 26 октября 2026 09:04

В Нижнекамске заменили 127 км теплосетей и снизили число повреждений

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В Нижнекамске модернизация коммунальных сетей позволила сократить количество повреждений и потери тепловой энергии. С 2024 года в городе заменили 127 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, а общий объём вложений превысил 6 млрд рублей.

О промежуточных результатах модернизации на деловом понедельнике сообщил заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников.

По данным «Татэнерго», количество повреждений сетей за сопоставимый период сократилось на 320 случаев, а потери тепловой энергии уменьшились на 45 тыс. Гкал.

Масштабную программу модернизации третий год реализуют совместно с «Татэнерго» при поддержке федерального центра, Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Правительства республики. В объём вложений, превысивший 6 млрд рублей, входит и обновление оборудования центральных тепловых пунктов.

На минувшей неделе опыт Нижнекамска представили на федеральном уровне. Глава района Радмир Беляев встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

#ГордимсяНижнекамском #теплосети
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