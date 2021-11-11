«Татэнерго» хочет производить «зеленый» водород на Нижнекамской ГЭС

Компания «Татэнерго» планирует организовать производство «зеленого» водорода с использованием электроэнергии на Нижнекамской ГЭС, сообщил представитель компании Айрат Мардиханов на Всероссийской практической конференции «Приоритеты развития энергетической отрасли, нового технологического уклада и выхода России на "рынки будущего"» в Казани.

«Мы рассматриваем вопрос производства в Татарстане «зеленого» водорода методом электролиза воды с использованием электроэнергии Нижнекамской ГЭС. Отмечу, что этот проект уже включен в атлас российских проектов низкоуглеродного водорода при Минэкономразвития», – сказал Мардиханов.

Объем производства предполагается на уровне 2,5 тыс. тонн в год.

По его словам, реализация проекта в Татарстане имеет ряд преимуществ: здесь располагаются потенциальные потребители – предприятия судостроения, авиа и автомобилестроения. У Татарстана удобное географическое расположение и развита логистика, что позволит не только снабжать предприятия республики и соседних регионов, но и наладить экспортные поставки.

Создание производства «зеленого» водорода — это часть предложений «Татэнерго» для снижения углеродного следа в Татарстане.

Мардиханов напомнил, что 29 октября Правительство России утвердило стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Все предложения компании согласуются со стратегией.

Среди них – возведение парогазовых установок на Набережночелнинской ТЭЦ, которые на порядок эффективнее и экологичнее существующего паросилового оборудования и модернизация Заинской ГРЭС, к которой приступило «Татэнерго».

По словам Мардиханова, в Татарстане в среднем удельные выбросы парниковых газов от электростанций составляют 388 гр. на 1 кВт.ч, с модернизацией энергообъектов их удастся снизить до 344 гр.

Также может быть увеличено производство электроэнергии на Нижнекамской ГЭС за счет подъема уровня Нижнекамского водохранилища с 63,3 метра до 64 метров. Повышения уровня в настоящее время инициировало Министерство транспорта России.