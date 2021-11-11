«Татэнерго»: Минтранс России инициирует подъем Нижнекамского водохранилища до 64 метров

Министерство транспорта России инициирует повышение уровня Нижнекамского водохранилища в интересах судоходства, сообщил представитель АО «Татэнерго» Айрат Мардиханов на Всероссийской практической конференции «Приоритеты развития энергетической отрасли, нового технологического уклада и выхода России на «рынки будущего» в Казани.

Он напомнил, что проектная отметка для Нижнекамского водохранилища – 68 метров. Вместе с тем Мардиханов отметил, что за последние 30 лет в зоне затопления водохранилища возникли «незаконным способом населенные объекты».

«Понятно, что поднимать до 68 метров, просто даже с этической точки зрения не совсем корректно с нашей стороны лоббировать этот вопрос. И мы сейчас для себя определили тот уровень, при котором для регионов никакого отрицательного эффекта не будет, никаких затоплений населенных и промышленных объектов не предвидится, этот уровень – 64 метра», – сказал спикер.

Он уточнил, что поднять уровень планируется на 70 см.

«Причем, тот эффект, который будем иметь, это не просто выработка электроэнергии. Инициативу даже не мы проявляли. Инициативу проявил Минтранс Российской Федерации, оно говорит, что судоходство ограничено на Каме по этой причине. Нужно срочно поднимать. Поэтому Минтранс вышел с инициативой», – заявил Мардиханов.

«Татэнерго» сделало свои расчеты – повышение выработки электроэнергии за счет подъема уровня водохранилища приведет к снижению стоимости электроэнергии для товаропроизводителей Татарстана. По его словам, эффект от подъема уровня будет положительным не только для энергетики, но и для сельского хозяйства и в целом для обеспечения водного баланса.

«Посмотрите, что происходит с Казанкой, она вся обмелела. Это тоже, в том числе, по причине нехватки регулирующей емкости водохранилища. Если бы мы водохранилище подняли до 64 метров и выше, сейчас Казанка бы не обмелела, Куйбышевское водохранилище бы не обмелело, был бы нормальный уровень. Это проблема, глобальная проблема не только декарбонизации, просто нехватка регулирующей емкости воды, воды не хватает. Поэтому крайне необходимо поднять уровень водохранилища. И я очень надеюсь, что мы это сделаем», - сказал представитель «Татэнерго».

По его словам, не возражают против подъема Нижнекамского водохранилища Башкортостан и Пермский край. Поддерживают предложение все регионы Нижней Волги.

«Дополнительная регулирующая емкость больше чем в 1 куб. км. воды необходима в первую очередь для Нижней Волги. Сейчас уровень Каспийского моря упал более чем на 1 метр и подпор у них снизился, и все больше и больше Астраханской и Волгоградской области нужно сбрасывать водные ресурсы. И вот тот бы 1 куб. км, который бы мы имели на Нижнекамском водохранилище, мы бы сейчас обеспечили для Астраханской и Волгоградской областей», - заключил спикер.

Ранее сообщалось, что вопрос повышения уровня наполнения Нижнекамского водохранилища для увеличения загрузки Нижнекамской ГЭС был рассмотрен на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова с главой Минэнергетики РФ Николаем Шульгиновым 9 ноября.