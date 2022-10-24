«Татэнерго» взыскало с беглого топ-менеджера Finiko 50 тыс. рублей долга

Арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил иск АО «Татэнерго» о взыскании с ИП Зыгмунтовичь Зыгмунт Рышардович задолженности за тепловую энергию в размере 50 тыс. рублей. Напомним, о судебном разбирательстве еще в августе написал телеграм-канал «Минэнерго РТ». Согласно данным из базы «Электронного правосудия», дело против беглого топ-менеджера печально известной финансовой пирамиды Finiko рассматривалось в порядке упрощенного производства.

Как следует из резолютивной части судебного решения, от ИП Зыгмунтовичь Зыгмунт Рышардович 10 октября 2022 года поступало ходатайство об уменьшении исковых требований; суд удовлетворил его лишь частично.

В итоге с него решено взыскать 50 052 рубля 10 коп. задолженности за выявленное в период с 1 апреля по 30 апреля 2021 года, а также с 1 сентября 2021 по 30 апреля 2022 года бездоговорное потребление тепловой энергии в нежилом помещении, расположенном в Казани в д. 20 по ул. Дзержинского. Также за период с 9 марта по 8 августа текущего года этому ИП набежали пени в связи с просрочкой уплаты – их размер составил 640 рублей 58 коп.

Напомним, что Зыгмунт Зыгмунтович проходит главным фигурантом по делу Finiko. После возбуждения уголовного дела о мошенничестве его объявили в розыск. Помимо него, в бегах находятся сооснователи Finiko Эдвард и Марат Сабировы. Сам глава финпирамиды Кирилл Доронин попался в руки оперативников и находится в московском СИЗО. Последнее известное местонахождение Зыгмунта было в США.