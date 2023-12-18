В этом году «Татэнерго» заменили около 2,2% труб теплотрасс

«Татэнерго» в рамках подготовки к отопительному сезону 2023/2024 годов смогло заменить 46,8 км трубопроводов теплоснабжения, доля замен приблизалась к 2,2% (при нормативае 4%). Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал генеральный директор энергокомпании Раузил Хазиев.

«В деньгах вложили более 2 млрд рублей. Не получается пока больше, и даже в этом году и такую бы долю не заменили, если бы не получили добавку по федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Это дало нам почти 50%-е софинансирование работ из бюджета», – отметил топ-менеджер.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа» «Глава «Татэнерго» Раузил Хазиев: «Без шуток, для нас этот год оказался сложнейшим»».