«Татэнерго» планирует построить новые ПГУ в Казани и Челнах

«Татэнерго» планирует построить парогазовые установки (ПГУ) в Набережных Челнах и на двух станциях в Казани. Проекты прошли конкурсный отбор, в компании ожидают постановления Правительства РФ, чтобы приступить к стройкам. Об этом «Татар-информу» рассказал генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев.

«За счет запуска парогазового энергоблока на 236 МВт Набережночелнинская ТЭЦ, крупнейшая по мощности в Татарстане тепловая электроцентраль, сразу начнет работать с другой экономикой. И перестанет получать убытки от конденсационного режима», – прокомментировал эти планы гендиректор.

Компания также заявила о запуске двух небольших ПГУ на казанских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 – на 65 МВт и 69 МВт.

«Соответственно, с зеркальным выводом старого оборудования (скорее всего, действующих давно газотурбинных установок). Логика всё та же – дополнить станции парогазовым циклом, чтобы еще сильнее повысить гибкость генерации», – пояснил Хазиев.

«Татэнерго» планирует строить вышеуказанные ПГУ в рамках программы модернизации ТЭЦ (КОММод).