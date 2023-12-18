«Татэнерго» по итогам 2023 года произведет около 13,3 млрд кВт*часов электроэнергии

«Татэнерго» по итогам 2023 года произведет порядка 13,3 млрд кВт*часов электрической и 9,3 Гкал тепловой энергии. Это чуть меньше — примерно на 2%, как по теплу, так и по электроэнергии — показателей предыдущего периода. Но это обычные колебания, отметил в интервью «Татар-информу» генеральный директор компании Раузил Хазиев.

По его словам, потребление электроэнергии в Татарстане в этом году вырастет примерно на 2%, «но в республике за генерацию отвечает не только „Татэнерго“. Снижение наших показателей показывает, что на ОРЭМ мы в чем-то уступили конкурентам, из-за дороговизны нашей выработки — прежде всего, на Заинской ГРЭС и на ТЭЦ в Набережных Челнах», — добавил топ-менеджер.

В то же время, по его словам, «из той сложной ситуации, в которой мы оказались в связи с недопоставкой оборудования от GE, заморозкой проекта модернизации Заинской ГРЭС и одновременной необходимостью возвращать кредит банкам, мы постепенно выходим — и с помощью лично Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова, с помощью Правительства РФ».

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