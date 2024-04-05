«Татэнерго» не нашло подрядчика на капремонт гидротурбин Нижнекамской ГЭС

«Татэнерго» не смогло найти подрядчиков на проведение капитального ремонта гидравлических турбин и взаимосвязанных с ними генераторов на Нижнекамской ГЭС. Закупка, начальная (максимальная) цена по которой составляла более 562,4 млн рублей, признана несостоявшейся, свидетельствуют данные системы ЕИС Закупки.

«Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены», – сказано в итоговом протоколе комиссии. Но какие компании подавали заявки – не сообщается.

Напомним, Нижнекамская ГЭС, расположенная на реке Кама близ Набережных Челнов, является филиалом «Татэнерго» и единственной ГЭС в Татарстане. В декабре гендиректор «Татэнерго» Раузил Хазиев в интервью «Татар-информу» отмечал, что выработка станции по итогам 2023 года просела на 20-22% к показателям 2022-го, что было связано с маловодьем в бассейне Волги и Камы.

«Тем не менее все 16 гидроагрегатов станции были подготовлены к работе на полную мощность, как обычно, к паводку. Мы за этим внимательно следим, у нас очень сильные специалисты, и мы бережем, все поддерживающие ремонты проводим в период межени в плановом режиме», – отмечал Хазиев. Собственно, на реализацию такой задачи и была направлена закупка. По словам Хазиева, масштабную модернизацию Нижнекамской ГЭС нужно будет начинать «примерно в 2032 году».