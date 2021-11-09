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Экономика
9 ноября 2021  19:47

Минниханов и Шульгинов обсудили развитие топливно-энергетического комплекса РТ

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Минниханов и Шульгинов обсудили развитие топливно-энергетического комплекса РТ
Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Минэнергетики РФ Николаем Шульгиновым. Руководитель республики находится с рабочей поездкой в Москве. 

«Обсуждались вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса региона и перспективы дальнейшего развития», — сообщает пресс-служба Президента республики. 

Кроме того, собеседники рассмотрели вопрос целесообразности повышения уровня наполнения Нижнекамского водохранилища для увеличения загрузки Нижнекамской ГЭС. Шульгинов напомнил, что приоритетная задача — обеспечить потребителей Татарстана надежным электроснабжением, особенно во время пиковых нагрузок в осенне-зимний период.

#рустам минниханов
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