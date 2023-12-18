«Татэнерго»: Из-за маловодья выработка Нижнекамской ГЭС снизилась на 20%

Из-за маловодья в бассейнах Волги и Камы выработка Нижнекамской ГЭС, входящей в «Татэнерго», снизилась в этом году более чем на 20%. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев.

«За 11 месяцев это где-то 340 млн кВт*час (по году порядка 357 млн кВт*час). Это очень серьезное падение. И, кроме того, в отличие от Заинской ГРЭС, на Нижнекамской ГЭС — самая эффективная электроэнергия. Поэтому все это, конечно, сказывается на компании. Тем более что ГЭС — это основная точка прибыли для „Татэнерго“, как и ПГУ на казанских ТЭЦ. Но есть вещи, которые нам не подвластны — как мы можем повлиять на погоду? Так сложилось», — отметил собеседник агентства.

По его словам, «для того, чтобы вот при таких обмелениях Волги, как случилось в этом году, можно было что-то поправить, нужен ресурс — и если бы в Нижнекамском водохранилище было бы чуть больше воды, мы могли бы поддержать уровни и в Куйбышевском водохранилище». Хазиев напомнил, что ГЭС давно работает на отметке уровня водохранилища 63,3 метра БС, хотя была спроектирована на отметку 68 метров БС. «Давно предлагаем поднять ее всего на 70 см, до 64 метров БС. Это не вопрос экономики „Татэнерго“, нам это особо ничего не прибавит. Но даже такой подъем поможет более гибко работать с запасами воды, поддерживать другие водохранилища в двух каскадах», — уверен Хазиев.

Он считает, что «это задача федеральная, и государство должно просто сказать — все, будет вот так, потому что это нужно для страны. Мы готовы работать на 64-й отметке. И считаем, что на сегодня это более оптимальный вариант. Решение за Правительством РФ».

Подробнее читайте в материале «Татар-информа» «Глава «Татэнерго» Раузил Хазиев: «Без шуток, для нас этот год оказался сложнейшим»».