«Татэнерго» ищет подрядчиков для сервиса американских газовых турбин за 2,8 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татэнерго» ищет подрядчиков для сервисного обслуживания четырех газотурбинных установок (ГТУ), которые работают в составе двух парогазовых блоков на Казанских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Информацию о соответствующем тендере с минимальной начальной ценой свыше 2,8 млрд рублей «Татар-информ» обнаружил в системе ЕИС Закупки.

Напомним, парогазовые установки (ПГУ) на двух ТЭЦ «Татэнерго» в Казани работают на оборудовании американской General Electric, которая летом прошлого года окончательно отказалась обслуживать все свои газовые турбины, установленные на ТЭЦ в России, в том числе и в Казани. Кроме «Татнерго», уникальная ГТУ от General Electric работает и на Казанской ТЭЦ-3, принадлежащей ТГК-16. Суммарная мощность всех ГТУ в Казани составляет 715,6 МВт, а мощность ПГУ с ними в составе – 855,6 МВт.

Как следует из информации о закупке, подрядчик нужен для «оказания услуг по сервисному обслуживанию» четырех ГТУ, в составе которых работают газовые турбины модели PG-6111FA и генераторы General Electric, вспомогательное оборудование, а также «автоматизированные системы управления технологическими процессами General Electric Mark Speedtronic TM». То есть речь идет о газовой части ПГУ; ее паровая составляющая, напомним, изначально была российской – паровые котлы от «Эмальянса», а паровые турбины – от Калужского турбинного завода. На Казанской ТЭЦ-2 две идентичные ГТУ суммарной мощностью 220 МВт запустили в конце 2014 года, на Казанской ТЭЦ-1 – на 230 МВт – в августе 2018-го.

Открытый запрос цен в электронной форме планируется провести в два этапа. Подачу заявок от участников компания ждет до 29 марта. Сервис четырех ГТУ на двух ТЭЦ планируется разыграть одним лотом, со сроком действия договора 10 лет. Каждые 32 тыс. часов наработки установок, например, им требуется проведение инспекций тракта горячего газа (камеры сгорания и генератора), каждые 64 тыс. – капитальные инспекции (включая редуктор). В рамки сервисного обслуживания входят и бароскопические обследования ГТУ, большие и малые инспекции генератора, восстановительный ремонт капитальных частей, мониторинг и технический анализ состояния оборудования, техническое консультирование и так далее.

Напомним, глава «Татэнерго» Раузил Хазиев в интервью «Татар-информу» в декабре 2023 года отмечал, что ПГУ на казанских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, несмотря на все риски, связанные с действиями General Electric, работают с полной загрузкой.

«Ресурс у турбин – 20-25 лет. Важно наладить сервис. В ближайшее время мы должны найти решения, чтобы снять риски. Это не вопрос одной «Татэнерго», это вопрос всех энергокомпаний. Так что, не сомневаюсь, решим», – говорил Хазиев. Он добавлял: «какие-то комплектующие производят в Китае, что-то и у нас уже подхватили, есть фирмы, которые занимаются этим в России. Сегодня мы с ними со всеми очень плотно работаем… По запасным частям – частично вопросы за этот год были решены, но проблемы, конечно, еще остаются. Мы над ними активно работаем. Но, хочу заверить, рисков того, что вот одномоментно эти машины возьмут и остановятся, нет».