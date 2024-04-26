«Татэнерго»: динамика замены теплотрасс – в два раза меньше необходимой

За прошедший отопительный сезон количество повреждений на тепловых сетях в городах Татарстана, где за теплоснабжение отмечает «Татэнерго», составило 309 случаев, это на 42% (или 91 случай) больше, чем было годом ранее. В Казани, по данным компании, произошло 104 случая, в Набережных Челнах – 98, в Нижнекамске – семь, в Заинске – шесть, а в Бугульме – 94.

На этот город пришелся и основной прирост случаев повреждения – в 2,6 раз, «по причине повышенного износа сетей», объяснили «Татар-информу» в «Татэнерго».

В то же время, отметили в компании, «совокупность принятых мер по подготовке к отопительному периоду обеспечило устойчивое и эффективное энергоснабжение предприятий, социально-бытовых объектов и населения Республики Татарстан. Прохождение пиков минимальных температур прошло надежно и было обеспечено достаточным резервом мощностей». Значимых нарушений теплоснабжения потребителей также не случилось, а отдельные случаи порывов трубопроводов тепловых сетей, связанные «с высоким физическим износом», устранялись «в возможно короткие сроки».

Всего таких случаев, заявили в компании, было три – в Казани порыв произошел 2 декабря, в Набережных Челнах – 4 декабря 2023 года, а в Нижнекамске, где износ тепловых сетей превышает 70%, – 17 января 2024-го. Последний случай в «Татэнерго» назвали показательным – там образовалась трещина на сварочном соединении магистрального требопровода диаметром 700 мм, который был введен в эксплуатацию более 20 лет назад. «Специалистами компании оперативно устранено место повреждения и трубопровод был включен в работу», – рассказали в компании.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 2024/2025 годов «Татэнерго» планирует провести ремонты 33 единиц основного оборудования, в т.ч. 11 энергетических котлов, 9 паровых и газовых турбин, 9 генераторов, трех гидроагрегатов и одного силового трансформатора. На замену тепловых сетей планируется потратить 2,87 млрд рублей, из которых на Казань придется 1,38 млрд, а на Набережные Челны – 1,13 млрд рублей.

Плановый объем замены теплосетей – 51,1 км. главным образом, в Казани (23,5 км) и Набережных Челнах (18,4 км). «Относительно прошлого года идет незначительное снижение физических объемов замены тепловых сетей (минус 4%) по причине удорожания материалов и услуг, необходимых для проведения ремонтной кампании», – отметили в «Татэнерго». Основной рост стоимости материалов показал бетон (+53%), изделия ЖБИ (+34%), сортовой и листовой прокаты (по 18% и 16% соответственно), фасонные изделия (+13%).

«Несмотря на дополнительные инвестиции в тепловые сети динамика замены трубопроводов остается недостаточной, почти в два раза меньше необходимой. При этом компания используют все доступные федеральные и республиканские меры поддержки ЖКХ», – подчеркнули в «Татэнерго». Напомним, как отмечал ранее в интервью «Татар-информу» глава компании Раузил Хазиев, в рамках ремонтной кампании 2023 года «Татэнерго» заменило 46,8 км теплотрас, вложив в это более 2 млрд рублей. Однако доля замен составила около 2,2%, что ниже рекомендуемого норматива в 4%. В этом году, очевидно, эта доля окажется еще меньше.