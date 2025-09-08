«Каждому было важно попасть в кадр»: на «Алтын Минбар» показали фильм о мобилизованных

Сегодня на Казанском международном кинофестивале «Алтын Минбар» состоялся показ фильма «Наши / Безнекеләр» журналиста Равиля Мукменова. Показ картины прошел в новом театре имени Галиасгара Камала в рамках специальной программы фестиваля «Война и мир: новые территории».

Фильм был снят в декабре 2023 года. Тогда казанский журналист Равиль Мукуменов отправился на берег Днепра в Херсонской области, где дислоцировался взвод мобилизованных из Татарстана. Равиль провел с ними девять дней в условиях боевых действий, жил в блиндаже, глубоко погрузился в обстановку и смог передать через свою картину подлинную атмосферу, которая царит на передовой.

Сюжет фильма знакомит зрителя с повседневной жизнью военных: условия проживания, питания, тренировки, обучение оказанию первой помощи. К моменту съемок мобилизованные из Татарстана уже целый год выполняли боевые задачи в зоне СВО. За это время они привыкли к условиям пребывания в блиндаже: оборудовали собственную баню и небольшую мечеть. Военные стремились приблизить свой быт к домашнему, и это им вполне удалось.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

После показа автор ленты рассказал зрителям, что постарался показать как можно больше мобилизованных – об этом его попросил командир взвода.

«Лица им всем пришлось закрыть из соображений безопасности. Тем не менее, каждому было важно попасть в кадр хотя бы на несколько секунд. В кадр попал военный, я снял всего 40 секунд с ним. После того, как фильм был загружен в Сеть, со мной связались его родственники и рассказали, что он погиб. Они попросили меня рассказать о нем, прислать видео – для них это было очень важно. Это было единственное видео с ним с передовой», – поделился Равиль Мукменов.

Самый яркий герой фильма – боец с позывным Якты. По словам Равиля Мукменова, он общается с ним до сих пор.

«К сожалению, Айдар – так зовут бойца – подорвался на мине и потерял обе ноги. Сейчас у него все хорошо, он вышел в финал программы “Батырлар. Герои Татарстана”. Скоро на “Татар-информе” выйдет о нем большой материал. Зимой я планирую снять о нем отдельный фильм», – поделился журналист.

Зрители искренне благодарили автора за фильм – они были удивлены тем, как устроен быт военных.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Обычно нам показывают страшные вещи, как идут бои, но никто не показывал, как они живут. Если бы этот фильм показали мне года два назад, когда мой муж был на передовой, мне было бы намного проще ждать его. Мы ведь не знали, что там все не так страшно», – поделилась одна из зрительниц. Она говорила сквозь слезы и несколько раз поблагодарила журналиста за проделанную работу.

Другая зрительница отметила, насколько доброжелательными выглядели на экране все военные, принявшие участие в съемках фильма.

«Все они кажутся родными. Наверное вы, Равиль, тоже очень добрый человек, раз с такой добротой сняли фильм про наших ребят. У них там и кошечки, и собачки – это показывает, какие они заботливые, неравнодушные. Любых восторженных слов мало будет. Вам огромный поклон!» – отметила она.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Отметили зрители и тот факт, что фильм не вызывает тревожных чувств, в отличие от других картин о спецоперации.

«У меня не было мурашек. Я была счастлива за этих ребят. Я поняла, что татары везде уют устроят, даже в такой обстановке. Они держатся, несмотря ни на что», – поделилась женщина из зала.

Даже после завершения мероприятия зрители не отпускали автора фильма и продолжили задавать ему вопросы в фойе театра.

«Наши / Безнекеләр» стал вторым фильмом, снятым Равилем Мукменовым на передовой. Эта картина собрала в Сети более 1,5 млн просмотров.

Всего Равиль Мукменов побывал в командировках на Донбассе шесть раз и снял порядка 40 документальных фильмов, посвященных жизни на передовой и участникам специальной военной операции.