Лидер татар Оренбургской области: Татары из регионов готовы сегодня же приехать и помочь

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Председатель совета региональной общественной организации «Оренбургская татарская национально-культурная автономия», депутат областного парламента, директор агрохолдинга «Алга» Ильдус Давлятов рассказал, что соплеменники из других регионов звонят, предлагают свою помощь пострадавшим от наводнения жителям.

«Из Пензы звонили мои друзья — местные татары, говорят, что с утра до вечера следят по телевизору за нашей ситуацией. „Берем лопаты и едем к вам на помощь“, — говорят они. Из Самары звонил [Канюкаев] Фахрутдин Бадретдинович, они тоже предлагают помощь. Всем татарам спасибо за то, что переживают за нас, поддерживают! Я сказал, что к нам сегодня из Москвы приехал сам глава МЧС, помощь поступает, поэтому пока не надо», — сказал Ильдус Давлетов.

Он также отметил, что для желающих оказать поддержку открыты пункты приема помощи. Узнать о них можно в группе «Оренбург онлайн».

По словам Ильдуса Давлятова, в зону подтопления также попало татарское село Тукай, но ситуация там не критическая.

Ранее глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов выложил пост с призывом оказать помощь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области. Сбор помощи организован в Молодежном центре Альметьевска.

Рамис Латыпов