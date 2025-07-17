TatarSu продолжит Кремлевскую набережную и станет новой точкой притяжения Казани

Фото предоставлено собственным источником

Новый водный комплекс TatarSu, который строится у Кировской дамбы, станет частью единого городского пространства на Казанке.

По замыслу архитекторов, комплекс логично продолжит Кремлевскую набережную и свяжет ее с зелеными зонами у Адмиралтейской слободы.

Общественное пространство с видом на Казанский Кремль задумывается как новая точка притяжения для горожан и туристов по примеру уже ставших популярными локаций – например, набережной озера Кабан.

Проект реализуется в формате открытого пространства: набережные, велодорожки, фудкорты, бассейны и игровые зоны будут доступны для всех.

Подробнее читайте в статье TatarSu: Кировская дамба станет новым местом притяжения для всех казанцев.