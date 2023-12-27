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Татарстану возместят более 1,6 млрд рублей на возведение двух объектов ОЭЗ «Иннополис»
Правительство РФ возместит затраты на строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ «Иннополис»: на индустриальный парк «Лаишево» направят 919,1 млн рублей до 2026 года, на технопарк «Иннопарк» — 704,6 млн рублей до 2027 года.
«Данная мера поддержки со стороны федерального правительства, инициированная Иннополисом, поможет Татарстану и другим регионам России и дальше активно развивать промышленную инфраструктуру», — пояснил вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.
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Индустриальный парк «Лаишево» и технопарк «ИнноПарк» были построены в конце 2022-го. В течение 2023 года их резидентами стали 11 компаний с проектами по производству телеком-оборудования, автоматизации конвейерных систем, промышленной робототехнике и поверхностному монтажу материнских плат.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан получит свыше 1,2 млрд рублей на возмещение расходов, понесенных на создание и модернизацию инфраструктуры индустриального парка «Алабуга».
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