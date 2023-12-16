Татарстану возместят 1,2 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры «Алабуги»

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Татарстан получит свыше 1,2 млрд рублей на возмещение расходов, понесенных на создание и модернизацию инфраструктуры индустриального парка «Алабуга». Средства будут выделены в 2023 году, следует из распоряжения Правительства России.

Решение принято для достижения совокупной выручки парка в почти 3,2 млрд рублей по итогам 2023 года. Будет создано не менее 40 новых рабочих мест. Прогнозный объем осуществляемых внебюджетных инвестиций на реализацию проекта достигнет не менее 530,8 млн рублей в этом году, а удельный объем в основной капитал резидентов — не менее 172,6 тыс. рублей на гектар.

«Заключить дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта не позднее 30 календарных дней после издания настоящего распоряжения», — говорится в поручении Минпромторгу России.

В планах резидентов площадки — проекты по импортозамещению в разных сферах, к примеру по переработке полимеров, нержавеющей стали, в сфере композитных материалов, производства компонентов автомобилей. Также ожидается, что парк ежегодно будет готовить порядка 10 тысяч специалистов в сфере мехатроники, химии и микроэлектроники.

В пояснительной записке уточняется, что индустриальный парк из Татарстана получил финансирование, пройдя отбор Минпромторга России. Механизм распространяется на индустриальные парки, технопарки и ОЭЗ, на территории которых реализуются проекты в области авиационной промышленности, автопрома, нефтегазового и энергетического машиностроения и других направлений — всего свыше 30.