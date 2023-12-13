Татарстан смог привлечь на 30% больше инвестиций с начала 2023 года по сравнению с 2022-м

Татарстан сумел привлечь на 30% больше инвестиций за январь-сентябрь этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такую цифру назвала глава Агентства инвестиционного развития региона Талия Минуллина.

«Провели больше заседаний, порядка 20 заседаний у нас было в этом году. Думаю, что на следующий год нам нужно будет даже уходить на заочное рассмотрение, потому что проектов много. Если говорить об объеме инвестиций, то мы видим сегодня, что инвестиции в республику растут. По итогам 9 месяцев 2023 года мы уже констатируем 30-процентный рост. В текущих экономических реалиях это очень хороший показатель», - сказала Минуллина.

В татарстанские проекты вкладывают деньги крупные регионы России: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Есть вложения Самарской области, Башкортостана.

«Мы констатируем положительную динамику с точки зрения привлечения денег внутри страны. Внутрироссийский рынок сильно активизировался», - подчеркнула глава АИР Татарстана.

Ранее Инвестсовет Татарстана поддержал 10 новых проектов на общую сумму около 4,8 млрд рублей, среди которых – спортивно-стрелковый комплекс в Альметьевском районе, спа-комплекс в Зеленодольском районе, спортивный клуб с термальным комплексом в Набережных Челнах и др.