Татарстану спишут более 9,4 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам

Татарстану спишут 9 млрд 472 млн рублей задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, в общей сложности в РФ спишут задолженность по бюджетным кредитам 25 регионам. Общая сумма «списаний» - 25,9 млрд рублей.

Так, 14,1 млрд рублей спишут Московской области, 743 млн рублей — Пермскому краю, 525 млн – Курской и 188 млн – Калининградской областям.

Также долги спишут Башкортостану (21,9 млн рублей), Чувашии (116,1 млн рублей), Удмуртии (16,4 млн рублей), Карелии, Коми, Хакасии, Алтайскому, Забайкальскому, Краснодарскому, Ставропольскому краям, а также Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Новосибирской, Пензенской, Томской, Тульской и Ярославской областям.

Ранее сообщалось, что Кабмин РФ выделил Татарстану средства на строительство дороги до казанского аэропорта.