Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстану спишут более 9,4 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам
Татарстану спишут 9 млрд 472 млн рублей задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу, в общей сложности в РФ спишут задолженность по бюджетным кредитам 25 регионам. Общая сумма «списаний» - 25,9 млрд рублей.
Так, 14,1 млрд рублей спишут Московской области, 743 млн рублей — Пермскому краю, 525 млн – Курской и 188 млн – Калининградской областям.
Также долги спишут Башкортостану (21,9 млн рублей), Чувашии (116,1 млн рублей), Удмуртии (16,4 млн рублей), Карелии, Коми, Хакасии, Алтайскому, Забайкальскому, Краснодарскому, Ставропольскому краям, а также Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Новосибирской, Пензенской, Томской, Тульской и Ярославской областям.
Ранее сообщалось, что Кабмин РФ выделил Татарстану средства на строительство дороги до казанского аэропорта.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»