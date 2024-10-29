Кабмин РФ выделил Татарстану средства на строительство дороги до казанского аэропорта

Правительство России выделило 360 млн рублей Республике Татарстан и Архангельской области на строительство и ремонт важных автомобильных дорог. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«За счет федерального финансирования в Республике Татарстан до конца 2024 года планируется в полном объеме завершить строительство подъездной автодороги к международному аэропорту Казань», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

В Архангельской области эти денежные средства потратят на капремонт участка дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Коми с подъездом к деревне Шардонемь в Пинежском районе.

Ранее сообщалось, что в Казани в текущем году отремонтировали 10 дорожных участков в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». На выполнение работ потратили 1,09 млрд рублей.