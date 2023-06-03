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Общество 3 июня 2023 23:14

Татарстану предсказали снижение молодежи на 100 тыс. человек к 2028 году

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Через пять лет, в 2028 году, в Татарстане уменьшится количество молодых людей от 14-35 лет, заявила доктор социологических наук, директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ Чулпан Ильдарханова.

«В 2028 году в республике ожидается снижение количества молодых людей от 14-35 лет на 100 тысяч человек», – отметила она в интервью телеканалу «Татарстан 24».

Однако после 2028 года Татарстан ожидает подъем рождаемости, перспективы демографического роста есть и к 2038 году, добавила она.

Напомним, также Ильдарханова объяснила, почему рост количества разводов влияет на увеличение числа новых браков.

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