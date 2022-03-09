Татарстану необходимо 3,6 млрд рублей на материально-техническую безопасность школ

Татарстану необходимо 3,6 млрд рублей на материально-техническое оснащение школ для обеспечения безопасности. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«Помимо пункта о физической охране есть еще и невыполненные требования по материальному оснащению, это те же самые видеокамеры, освещение. Вот это тянет на 3,6 млрд рублей. По этому вопросу написали обращение в Министерство просвещения России, оно пока без ответа», – сказал докладчик.

По словам Хайруллина, в февраля прошлого года Татарстан запросил из федерального бюджета более 5 млрд рублей на организацию безопасности в образовательных организациях. «Были рассчитаны потребности по всем образовательным учреждениям Татарстана, в том числе и на физическую охрану. К сожалению, это письмо осталось без ответа. Президентом РТ было принято решение о финансировании на сумму более 300 млн рублей, чтобы обеспечить физическую охрану для образовательных учреждений первой и второй категорий опасности», – отметил он.

Замминистра добавил, что на этот год предусмотрено финансирование на сумму 1 млрд 246 млн рублей для охраны школ первой, второй и третьей категорий опасности.

«К сожалению, нормативы включают в себя услуги охраны для объектов первой и второй категорий опасности только 150 рублей за один пост в час и 130 рублей – для объектов третьей категории. Этого недостаточно. В требовании приказа Росгвардии – от 220 рублей. Минфином разрешено использовать средства местных бюджетов, но не у всех они есть», – подчеркнул он.

При этом Хайруллин заметил, что в вопросе охраны школ все же «есть небольшие сдвиги». В частности, в федеральную программу капремонта школ заложены средства на обеспечение антитеррористической защищенности. «При строительстве новых школ тоже это предусмотрено, в том числе финансирование для материального оснащения и физической охраны», – заключил он.